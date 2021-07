La definizione e la soluzione di: Fa le uova come le galline. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Oca

Curiosità/Significato su: Fa le uova come le galline galline in fuga galline in fuga (Chicken Run) è un film d'animazione del 2000, ambientato in un allevamento di galline, diretto da Peter Lord e Nick Park, realizzato con 18 ' (2 448 parole) - 11:05, 29 giu 2021

Altre definizioni con uova; come; galline; Tornate a nuova vita; L'effetto di ordinare nuovamente; Piatto a base di uova, spesso a mezzaluna fra; Il continente con la Nuova Zelanda; Un cantante come Sfera Ebbasta; Soffocante come il fumo; Un vino come il Franciacorta; Un frutto come l'agriotta; Galline... allo specchio!; Lo sono i tonni e le galline; Chi lo fa, cambia gli agnelli in galline; Comprende galline e galli; Ultime Definizioni