La definizione e la soluzione di: Un tessuto per scarpe leggere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Tela

Curiosità/Significato su: Un tessuto per scarpe leggere Scarpa con tacco Scarpa Tacco ^ https://www.marieclaire.com/it/moda/scarpe/g19474968/scarpe-con-tacco-100-anni/ ^ https://d.repubblica.it/moda/2018/10/17/news/scarpe 6 ' (764 parole) - 10:03, 22 gen 2021

Altre definizioni con tessuto; scarpe; leggere; Tessuto per vestiario di filato pettinato fra; Tessuto che si stende per apparecchiare la tavola; Tessuto di seta sottile e trasparente; Pantaloni aderenti in tessuto elasticizzato ing; Le scarpette omonime delle danzatrici; Gli artigiani che riparano scarpe; Dà una pelle per scarpe e borsette; Lo sono le scarpe vecchie; Leggere imbarcazioni mosse da remi o da pagaie; Sono illegali quelle leggere e quelle pesanti; Chi spara con leggerezza... ce l'ha facile!; Con troppa disinvoltura e leggerezza; Ultime Definizioni