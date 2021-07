La definizione e la soluzione di: I tessuti in pinacoteca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Tele

Curiosità/Significato su: I tessuti in pinacoteca Mercato dei tessuti (Cracovia) Il Mercato dei tessuti (in polacco Sukiennice) sorge nel centro di Rynek Glówny, la piazza centrale di Cracovia, ed è l'edificio più grande della piazza 2 ' (192 parole) - 13:27, 1 mar 2021

