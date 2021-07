La definizione e la soluzione di: Tardivo, vespertino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Tardivo, vespertino

Eucaristia solennizzata nel giorno della sua istituzione, il giovedì santo, nella messa vespertina in Cena Domini. Tuttavia, non potendo esternare tutta la solennità in 52 ' (6 364 parole) - 13:07, 4 giu 2021