La definizione e la soluzione di: Sono vicine in Savoia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OI

Curiosità/Significato su: Sono vicine in Savoia Vittorio Emanuele di Savoia (1937) dinastiche di Casa Savoia riguardano i matrimoni dei principi, ma non i matrimoni dei re, il 15 dicembre 1969 Vittorio Emanuele di Savoia, essendo consapevole 66 ' (5 841 parole) - 16:08, 27 giu 2021

