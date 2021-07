La definizione e la soluzione di: Soffocante come il fumo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Acre

Curiosità/Significato su: Soffocante come il fumo Disastro del Moby Prince (sezione Il processo di I grado (Livorno)) ambienti ridotti come quelli di un traghetto, hanno aumentato il loro potere Soffocante. Ad aggravare la presenza dei fumi e dei gas fu anche il sistema di 79 ' (7 129 parole) - 01:23, 23 giu 2021

Altre definizioni con soffocante; come; fumo; Calde in modo soffocante; Caldo in modo soffocante; Soffocante per la calura; Soffocante come un giorno di agosto; Un vino come il Franciacorta; Un frutto come l'agriotta; Gli alberi come i castagni; Ornamenti come i falpalà; Cilindretto da fumo con cartina, filtro e tabacco; Profumo molto intenso; Un gradevole profumo; Venivano usati dai nativi americani: __ di fumo; Ultime Definizioni