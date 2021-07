La definizione e la soluzione di: Il sodio per il chimico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Na

Curiosità/Significato su: Il sodio per il chimico sodio Il sodio è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come simbolo Na (dal latino Natrium) e come numero atomico ha 11. È un metallo 11 ' (1 076 parole) - 14:42, 22 apr 2021

