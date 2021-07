La definizione e la soluzione di: Si sente più in estate che in inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Sete

Altre definizioni con sente; estate; inverno; Vi è chi le sente nella testa; Sentendo, ascoltando; L'elemento con sigla K presente nelle banane; La scuderia sempre presente nei mondiali di F1; Frinisce in estate; Ridestate dal sonno; Piccolo frutto arancione tipico dell'estate; Il mese in piena estate dei Cancro e dei Leone; Lo sono l'inverno e l'autunno; D'inverno sono più lunghe; Un verbo da... labbra ininverno; Vi cade il ghiro durante l'inverno; Ultime Definizioni