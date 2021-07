La definizione e la soluzione di: Si sente per le cose lontane e passate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Nostalgia

Curiosità/Significato su: Si sente per le cose lontane e passate Eterno ritorno (categoria Posizioni e teorie filosofiche) si dipartono l'una dall'altra, non sono in verità che la parte per ora visibile di un grande circolo che ritorna continuamente su se stesso. Le cose diritte 22 ' (1 909 parole) - 08:02, 18 apr 2021

Altre definizioni con sente; cose; lontane; passate; Una sentenza arbitrale; Si sente più in estate che in inverno; Vi è chi le sente nella testa; Sentendo, ascoltando; Cose difficili da trovare; Acquisti di cose necessarie; Fatti di più cose; Cose di cui non si dubita; Lontane nel tempo; Le cose più lontane che possiamo vedere; Governava in terre lontane; Tiene lontane le tarme; Legatura a molte passate; Passatempo oscillante; I passatempi di Annibale; Passate da tempo; Ultime Definizioni