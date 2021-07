La definizione e la soluzione di: Il senso che si ha in bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Gusto

Curiosità/Significato su: Il senso che si ha in bocca A caval donato non si guarda in bocca si guarda in bocca (in lingua latina Noli equi dentes inspicere donati), è un proverbio della tradizione linguistica italiana. A caval donato non si guarda 4 ' (360 parole) - 04:32, 6 feb 2021

