La definizione e la soluzione di: Ricovero per bambini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Asilo

Curiosità/Significato su: Ricovero per bambini Sela Ward con il magnate Howard Sherman e ha due bambini, Austin e Anabella. Nel 2002 ha aperto una casa-Ricovero per bambini abbandonati o vittime di soprusi, l'Hope 7 ' (812 parole) - 17:36, 30 mag 2021

