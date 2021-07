La definizione e la soluzione di: Recipiente per la verdura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Cesta

Curiosità/Significato su: Recipiente per la verdura Frullatore contenente un motore elettrico (da appoggiare sul piano di lavoro), e di un Recipiente verticale dotato di coperchio (detto "bicchiere") dove vengono inseriti 4 ' (461 parole) - 18:01, 18 ago 2020

Altre definizioni con recipiente; verdura; Recipiente con il coperchio; Recipiente per fiori; Piccolo recipiente per pomate... o marmellate; Piccola vasca o grande recipiente; Verdura longilinea, di stagione tra marzo e aprile; __di frate: è una verdura; __ di frate: è una verdura; La vende il verduraio; Ultime Definizioni