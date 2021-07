La definizione e la soluzione di: Realizza i censimenti in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Istat

Curiosità/Significato su: Realizza i censimenti in Italia Regno d'Italia (1861-1946) popolazione. Non si attuò invece la revisione dei collegi elettorali in base ai censimenti. La Camera respinse a grande maggioranza con votazione per appello 103 ' (12 603 parole) - 16:23, 28 giu 2021

