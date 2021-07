La definizione e la soluzione di: La raggiungono in pochi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Gloria

Curiosità/Significato su: La raggiungono in pochi Ibernazione (sezione Utilizzi in medicina) animali o anche come ipotermia preventiva in medicina, anche se non si raggiungono mai temperature inferiori a pochi gradi sopra lo zero. È spesso utilizzato 15 ' (2 026 parole) - 04:09, 2 giu 2021

Altre definizioni con raggiungono; pochi; La raggiungono i pendolari; Si raggiungono da Milazzo; Un'età che pochi raggiungono; Arde per pochi secondi; Sono tra i pochi... che governano!; Vocali per pochi; Un cinema per film riservati a pochi; Ultime Definizioni