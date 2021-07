La definizione e la soluzione di: Il prefisso per nuovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Neo

Curiosità/Significato su: Il prefisso per nuovo prefisso telefonico nazionale si suole riferirsi al prefisso di una provincia comprendendo questo codice di accesso, per cui per esempio il prefisso di Buenos Aires è abitualmente 13 ' (1 764 parole) - 14:17, 3 feb 2021

Altre definizioni con prefisso; nuovo; Prefisso che si oppone a pre; Prefisso auricolare; Prefisso che accresce; Il prefisso che antepone; Popolano una parte del Nuovo Mondo; L'esser di nuovo al passo coi tempi'; Così fu detto il nuovo corso rooseveltiano ing; Il Nuovo Mondo in cui si parla spagnolo o portoghese; Ultime Definizioni