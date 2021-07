La definizione e la soluzione di: Un pozzo c alcune palme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Oasi

Curiosità/Significato su: Un pozzo c alcune palme Domenica delle palme Domenica delle palme è la domenica che precede la Pasqua. In questo giorno si ricorda il trionfale Ingresso a Gerusalemme di Gesù, in sella a un asino e osannato 19 ' (1 943 parole) - 05:16, 30 mar 2021

Altre definizioni con pozzo; alcune; palme; Andare.. nel pozzo; E’ celebre per il Duomo, il vino e un pozzo; Quattro palme ed un pozzo nel deserto; Quattro palme e un pozzo; In alcune parole crociate è libero; Miscela usata per alcune lampade e come carburante; Non sempre, alcune volte; Le hanno tanti e alcune; Nelle canne e nelle palme; Quattro palme ed un pozzo nel deserto; Quattro palme e un pozzo; Lake & Palmer: famoso gruppo rock; Ultime Definizioni