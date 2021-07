La definizione e la soluzione di: Le piante per gli infusi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Erbe

Curiosità/Significato su: Le piante per gli infusi infusione ( Infuso) metodo utilizzato per estrarre i principi attivi o gli aromi da piante officinali o da alimenti solidi e si attua immergendo tali piante o alimenti in un 2 ' (242 parole) - 05:30, 28 mar 2020

