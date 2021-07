La definizione e la soluzione di: Per togliere lo smalto dalle unghie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Acetone

Curiosità/Significato su: Per togliere lo smalto dalle unghie Sindur significativa per una vedova, e vi sono molti rituali associati a questa pratica. Il più comune vede la suocera, o la cognata più anziana, togliere il sindur 12 ' (1 276 parole) - 17:34, 25 dic 2020

Altre definizioni con togliere; smalto; dalle; unghie; Ruotare per togliere o aprire; Togliere al Governo in carica l'appoggio della maggioranza; Toglie lo smalto; Cancella lo smalto; Composto chimico che deriva dalle proteine; Un mammifero dalle corna palmate; Pesce di mare dalle carni pregiate; Pupazzi animati dalle mani; Un gatto può arrecarlo con le unghie; Dipingere le unghie; Unghie di rapaci; Vernice per le unghie; Ultime Definizioni