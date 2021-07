La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Vientiane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Laos

Curiosità/Significato su: Ha per capitale Vientiane Vientiane Vientiane (in laotiano ??????, traslitterato Vìangchàn) è la capitale e la più estesa e popolosa città del Laos. Secondo il censimento del 2015, aveva 17 ' (2 029 parole) - 10:21, 22 gen 2021

Altre definizioni con capitale; vientiane; La capitale della Giordania; La Buenos... capitale; Ha per capitale Augusta; La capitale del Belgio; Si parla a... Vientiane; Si parla a Vientiane; Ultime Definizioni