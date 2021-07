La definizione e la soluzione di: La pallanuoto in Inghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : WaterPolo

Curiosità/Significato su: La pallanuoto in Inghilterra pallanuoto XIX secolo in Inghilterra e in Scozia, le cui regole furono definite per la prima volta nel 1887 da William Wilson. Una partita di pallanuoto vede affrontarsi 74 ' (8 434 parole) - 12:00, 18 giu 2021

