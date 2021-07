La definizione e la soluzione di: Non ò possibile prevederlo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Caso

Curiosità/Significato su: Non o possibile prevederlo Lingue slave (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) poteva essere sia breve che lunga ed avevano valore fonematico (non era possibile prevederlo automaticamente da altre proprietà della parola). Ci poteva essere 57 ' (6 156 parole) - 01:23, 7 mag 2021

