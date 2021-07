La definizione e la soluzione di: Materia per imbottiture. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Ovatta

Curiosità/Significato su: Materia per imbottiture Poliuretano (categoria Materie plastiche) possibile ottenere imbottiture preformate già pronte per l'utilizzo, senza bisogno di taglio o sagomatura. Questo è il caso delle imbottiture dei sedili e schienali 9 ' (1 062 parole) - 09:15, 3 mag 2021

