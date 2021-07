La definizione e la soluzione di: Lavora in banca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Cassiere

Curiosità/Significato su: Lavora in banca banca Nazionale del Lavoro banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (BNL) è uno dei maggiori gruppi bancari italiani con circa 2,5 milioni di clienti privati, 130.000 tra piccole imprese 17 ' (2 175 parole) - 06:10, 26 mag 2021

In quella familiare lavorano genitori e figli; Lavora dopo la mietitura; E' tutelato dallo Statuto dei lavoratori; Scarti della lavorazione del ferro; Sanpaolo, banca; Il gruppo bancario del leone arancione; Con CIN c ABI fra i codici bancari; Un insieme di bancarelle;