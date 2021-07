La definizione e la soluzione di: In greco può essere privativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Alfa

Curiosità/Significato su: In greco puo essere privativo Individuo prefisso in - privativo e dividuus, «diviso») è il lemma corrispondente alla traduzione latina, fatta per la prima volta da Cicerone, del termine greco ?t?µ??: 16 ' (1 918 parole) - 00:15, 4 gen 2021

Altre definizioni con greco; essere; privativo; Vocali scritte in greco e in serbo; La erre dell'alfabeto greco; La lettera elle dell'alfabeto greco; Il dio romano del fuoco, simile all'Efesto greco; Possono essere gommose o balsamiche; L’imbarcazione che può essere a 2, 4 o 8 vogatori; Può essere figurativa, astratta o povera; Un solido che può anche essere... gelato; Un prefisso privativo; Ultime Definizioni