La definizione e la soluzione di: Gli alberi come i castagni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Fabacee

Curiosità/Significato su: Gli alberi come i castagni Castanea sativa ( Castagno europeo) il castagno è una specie eliofila, caducifoglie e latifoglie. I castagni sono alberi molto longevi, possono diventare plurimillenari. La fioritura avviene 58 ' (6 003 parole) - 10:58, 21 giu 2021

