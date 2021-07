La definizione e la soluzione di: I gialli protestarono in Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Gilet

Curiosità/Significato su: I gialli protestarono in Francia Movimento dei gilet gialli Il movimento dei gilet gialli o giubbotti gialli (in francese mouvement des gilets jaunes, pronuncia: [muvm?~ de ?il? ?on]) è un movimento spontaneo di 25 ' (2 689 parole) - 19:47, 23 giu 2021

