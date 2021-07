La definizione e la soluzione di: Funzionario di PS. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Funzionario di PS

Commissione per l'esame dei ricorsi dei confidenti dell'OVRA (essere Funzionario di PS o deceduti -ma non semplicemente dispersi), dando dimostrazione positiva (con una inversione dell'onere della prova) "di non essere 4 ' (488 parole) - 15:23, 13 ott 2020