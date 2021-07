La definizione e la soluzione di: Le consonanti in meno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : MN

Curiosità/Significato su: Le consonanti in meno Consonante occlusiva questa possibilità. Vengono occasionalmente dette occlusive anche le consonanti nasali, in quanto il condotto fonatorio è chiuso, benché l'aria continui a 11 ' (1 292 parole) - 09:50, 27 mag 2021

