La definizione e la soluzione di: Confina col Belgio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Confina col Belgio

Confine tra il Belgio e la Francia De Panne in Belgio e a Bray-Dunes in Francia. Il confine segue poi in direzione sud-est, fino ad arrivare alla triplice frontiera tra Belgio, Francia e 2 ' (201 parole) - 13:33, 20 giu 2021