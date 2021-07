La definizione e la soluzione di: Il cellulare in tasca a tutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Telefonino

Altre definizioni con cellulare; tasca; tutti; Paura ossessiva di non poter usare il cellulare; Il collegamento tra le reti di telefonia cellulare; E lo standard 2G della telefonia mobile cellulare; Messaggi inviati... tramite cellulare; Monete in tasca; La tasca del canguro; Una ricevente tascabile; La tasca da pasticciere; Alcuni, non tutti; Ne abbiamo tutti una; C'è chi lo dà a tutti; Spartiti con tutti; Ultime Definizioni