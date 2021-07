La definizione e la soluzione di: Carne cotta in umido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Ragù

Curiosità/Significato su: Carne cotta in umido Tagli di Carne suina formarne le cosiddette "Braciole", fette di Carne contornata dall'osso che può essere cotta alla griglia o in padella come bistecche, diventando così l'equivalente 4 ' (537 parole) - 20:24, 15 nov 2020

