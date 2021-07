La definizione e la soluzione di: Un buono per pranzare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Ticket

Curiosità/Significato su: Un buono per pranzare Mensa diffusa anziché utilizzare una mensa interna, i lavoratori dipendenti possono pranzare in ristoranti ed esercizi commerciali convenzionati, pagando il pasto con 8 ' (1 080 parole) - 00:03, 17 gen 2021

Altre definizioni con buono; pranzare; Un tipo che non promette nulla di buono; Intendimento, obbiettivo... buono a Capodanno!; Superlativamente buono; E' buono senza vocali; Pranzare, in un termine desueto; Pranzare in centro; Ultime Definizioni