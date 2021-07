La definizione e la soluzione di: E' attraente per natura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Calamita

Curiosità/Significato su: E attraente per natura Effetto alone (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagine) l'autrice poco attraente ricevette un 5.9 (con un 6,6 come controllo). Il divario era più grande per il saggio mal scritto: l'autrice attraente ricevette una 18 ' (2 475 parole) - 17:44, 15 ott 2019

Il giallo più attraente; Attraente, conturbante; Una zona protetta di Natura; Ha uno scudo naturale; Fisica, chimica, biologia... __ naturali; Interruzione, naturale o meno, di un'emorragia;