La definizione e la soluzione di: Attività che impegna i cani in gare di destrezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Ability Dog

Curiosità/Significato su: Attivita che impegna i cani in gare di destrezza Frammenti dei lirici greci (sezione I tipi di metro) a dire i poeti che hanno rappresentato nell'antica Grecia la lirica monodica e corale, l'elegia in distici, i giambografi e i compositori di epinici 339 ' (35 877 parole) - 07:47, 19 mag 2021

Altre definizioni con attività; impegna; cani; gare; destrezza; Molecola di RNA con attività catalitica; L'attività di Giorgia Meloni; Sosta da un'attività per distendersi e rigenerarsi; La chiusura di un'attività alla propria manodopera; Impegna i pesisti; Impegna l'attore; Impegna la fantasia di un romanziere; Impegnano il cantante; Un verso nel canile; Lo sono cubani e giamaicani; Canidi lupini che si nutrono di carogne; L'operaio che manovra un braccio mobile meccanico; Si dice per spiegare; Lago artificiale milanese che ospita gare sportive; Il piegare un muscolo; Si usa per pagare in Gran Bretagna; Esegue esercizi di destrezza; Ultime Definizioni