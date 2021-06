La definizione e la soluzione di: Vano per tanta gente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Sala

Curiosità/Significato su: Vano per tanta gente In morte del fratello Giovanni (alacris palmas utrasque tetendit). Come già affermato, al poeta “questo di tanta speme oggi gli resta”, cioè tendere le mani alla lontana terra. Già Ferrari 15 ' (1 620 parole) - 16:49, 3 giu 2021

Altre definizioni con vano; tanta; gente; Vano senza vocali; Animale che gli egizi adoravano come sacro; Imbracciavano lo scudo; Fabbricavano grossi contenitori di legno; Ce nè tanta nel bazar; Derek, attrice Anni Ottanta; La disco degli Anni Settanta; La patì Tantalo; Cotangente in breve; Pieno di gente; La garantisce l'agente carcerario; Il Roberto ex attaccante e dirigente della Juve; Ultime Definizioni