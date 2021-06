La definizione e la soluzione di: Uno spicciolo per Joe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Cent

Curiosità/Significato su: Uno spicciolo per Joe Un uomo da marciapiede ciò che sta per fare e lo manda via: Joe però ha bisogno di denaro e dato che l'uomo, molto scosso, non gli lascia che alcuni spiccioli e un medaglione 16 ' (1 775 parole) - 16:59, 5 giu 2021

