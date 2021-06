La definizione e la soluzione di: La trascorre in bianco l'insonne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Nottata

Curiosità/Significato su: La trascorre in bianco l insonne La dolce vita amici, reduci da una nottata insonne, vanno a riva a curiosare. Marcello sente poi qualcuno che cerca di richiamare la sua attenzione da lontano gridando 65 ' (8 115 parole) - 13:52, 29 giu 2021

Altre definizioni con trascorre; bianco; insonne; Un pernottamento che si trascorre all'addiaccio; Vitigno bianco da vino di origine tedesca; Riso italiano a chicco grande e bianco per risotti; Dopo di essa un manto bianco ricopre gli esterni; La cantava Franco Battiato L'era del __ bianco; E' lunga per l'insonne; Non lo chiude l'insonne; La passa l'insonne; Ultime Definizioni