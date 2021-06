La definizione e la soluzione di: Tipo di radar per misurazioni topografiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Tellurometro

Curiosità/Significato su: Tipo di radar per misurazioni topografiche Lidar (categoria radar) grado di determinare la concentrazione di specie chimiche nell'atmosfera e nelle distese d'acqua. Come per il radar, che al posto della luce utilizza onde 19 ' (2 462 parole) - 23:16, 23 mag 2021

