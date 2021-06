La definizione e la soluzione di: Si taglia in fogli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Carta

Curiosità/Significato su: Si taglia in fogli Taglio al plasma sulla linea di taglio, perciò sono praticamente insostituibili per il taglio di fogli metallici curvati o superfici variamente angolate. Le torce del plasma 9 ' (1 398 parole) - 00:19, 5 dic 2020

Altre definizioni con taglia; fogli; Il Gibson che ha diretto La battaglia di Hacksaw Ridge; Fu teatro di una nota battaglia della prima guerra mondiale; Strada... che taglia; Tagliato o... risoluto; Parte del foglio; Le loro foglie sono aghi; Anagramma di barile con rami, foglie e radici; Foglio pubblicitario; Ultime Definizioni