Soluzione 6 lettere : Ferreo

Curiosità/Significato su: Rigido... come un metallo Berillio (categoria Metalli) acuta. Inoltre, risulta anche carcinogeno per l'uomo (A1-ACGIH). Il metallo puro è rigido, leggero ma fragile. La relazione diagonale con l'alluminio fa sì 19 ' (2 247 parole) - 21:24, 9 giu 2021

Altre definizioni con rigido; come; metallo; Come il cappello non rigido; Rigido per nervosismo; Un rigido moralista; Pelo grosso e rigido; Animale che gli egizi adoravano come sacro; Descrive un gas come insieme di piccole particelle in costante movimento casuale; Ogni forma di ricchezza.. come il denaro; In certe zone si mangiano tostati come le fave; Metallo molto raro simile allo zinco; Realizzato in nobile metallo; Metallo in lingotti; Un metallo radioattivo; Ultime Definizioni