La definizione e la soluzione di: Recipiente per fiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Vaso

Curiosità/Significato su: Recipiente per fiori fiori di Bach I fiori vanno raccolti sul posto senza essere toccati con le mani e, recidendoli con delle forbici, si fanno cadere i boccioli in un Recipiente di vetro 29 ' (3 421 parole) - 21:09, 29 giu 2021

Piccolo recipiente per pomate... o marmellate; Piccola vasca o grande recipiente; Un recipiente usato per le cotture al forno; Recipiente svasato impiegato in chimica; Cercano fiori; Fiorisce fra due cuori; I fiori del dente di leone... che volano via!; I profumi dei fiori;