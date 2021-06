La definizione e la soluzione di: Prendono.... per il naso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Elefanti

Curiosità/Significato su: Prendono.... per il naso Racconti di Pietroburgo ( Il naso) Arabeschi: La Prospettiva Nevskij Le memorie di un pazzo Il ritratto Successivi: Il naso (1836) Il cappotto (1842) La prospettiva Nevskij All'inizio del 3 ' (296 parole) - 11:00, 4 mar 2021

Si prendono scrivendo; Apprendono dagli insegnanti; Coloro che, per Dante, non prendono posizione; Comprendono il cadmio, l'osmio e il ferro; Quello superiore si trova sotto il naso; S'invita il ficcanaso a badare ai propri; Si sente respirando con il naso; Lo è un naso posticcio;