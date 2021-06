La definizione e la soluzione di: Pesci che finiscono in scatola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Tonni

Curiosità/Significato su: Pesci che finiscono in scatola Hippopotamus amphibius terraferma, notte dopo notte, ripercorrono sempre gli stessi passaggi, che finiscono per essere scavati tanto profondamente da sfondare gli argini. L'alimentazione 31 ' (4 148 parole) - 01:50, 28 giu 2021

Vaso vitreo tondeggiante da pesci; Pesci ossei del Mediterraneo di colore marrone; Le hanno pesci e rettili; Enormi pesci simili alle razze; Finiscono alle fonderie; Finiscono... tacendo; Rifiniscono... le tele; Vi finiscono i rifiuti urbani; Una scatola piena di memorie; Scatola di montaggio; La scatola con i temporali; Finisce inscatolato;