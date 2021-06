La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Augusta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Maine

Curiosità/Significato su: Ha per capitale Augusta Augusta (Germania) Augusta (in tedesco: Augsburg, in svevo: Augschburg, in latino: Augusta Vindelicorum e anche Augusta Vindelicum) è una città extracircondariale della Germania 11 ' (1 068 parole) - 00:25, 27 mag 2021

Altre definizioni con capitale; augusta; La capitale del Belgio; Una zona della Capitale; Ha per capitale Hanoi; I greci che vivono nella capitale; Si chiamò Augusta Praetoria; Ultime Definizioni