La definizione e la soluzione di: Paul, premio Nobel per la fisica nel 1933. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Dirac

Curiosità/Significato su: Paul, premio Nobel per la fisica nel 1933 Vincitori del premio Nobel per la fisica Segue un elenco dei vincitori del premio Nobel per la fisica, uno dei cinque premi istituiti da Alfred Nobel. Il premio viene assegnato annualmente dall'Accademia 44 ' (149 parole) - 23:05, 4 giu 2021

Altre definizioni con paul; premio; nobel; fisica; 1933; Il Paul poeta francese dei Poemi Saturnini; Paul Cezanne ne dipinse una moderna; Paul, pittore francese; Lo vinse Primo Levi con La tregua Premio __; Un piccolo trofeo come il Premio Oscar; Un premio letterario; Un Premio alla Mostra del cinema di Venezia; L'autore di Mistero buffo, Nobel nel 1997; Il Gore, Nobel per la Pace; Il poeta cileno premio Nobel; Vinse il premio Nobel per la letteratura nel 1997; Fisica, chimica, biologia... __ naturali; Dotato di costituzione fisica robusta; Unità fisica del lavoro; La parte della fisica che studia le leggi dell'equilibrio; Ultime Definizioni