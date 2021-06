La definizione e la soluzione di: Il patriarca che salvò l'intera fauna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Il patriarca che salvo l intera fauna

Friuli-Venezia Giulia (sezione fauna) in cui risiedeva il patriarca di Aquileia, in età medievale una degli stati più estesi ed importanti dell'Italia settentrionale. Il patriarcato di Aquileia 118 ' (11 196 parole) - 23:36, 29 giu 2021