La definizione e la soluzione di: Pasti consumati in caserma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Ranci

Curiosità/Significato su: Pasti consumati in caserma Palermo erba cipollina, olio d'oliva, sale e pepe. Come in molte parti del Mediterraneo, il vino accompagna i Pasti palermitani. La tipica bevanda alcolica è l'Anice 193 ' (18 406 parole) - 17:23, 29 giu 2021

Altre definizioni con pasti; consumati; caserma; Golose pastiglie dolci aromatizzate, bonbon; Arricchire e decorare prodotti di pasticceria; Tipici antipasti spagnoli; Grossa fetta di pane per antipasti; Consumati dall'uso; Un locale in caserma; La vita militare in caserma; Un responsabile in caserma; Detta legge in caserma!; Ultime Definizioni