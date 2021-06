La definizione e la soluzione di: Paghe per operai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Salari

Curiosità/Significato su: Paghe per operai Questione operaia in cui versava la classe operaia ovvero i lavoratori dipendenti nell'industria soggetti a sfruttamento lavorativo e basse Paghe salariali. Da queste problematiche 1 ' (115 parole) - 17:16, 1 nov 2020

Altre definizioni con paghe; operai; Molluschi per... spaghetti; Spaghetti cacio e __; La usano i Cinesi per gli spaghetti; I Cinesi ne fanno spaghetti; Un operaio edile; L'operaio che manovra un braccio mobile meccanico; Può essere operaia o regina; Operaia dalla breve vita; Ultime Definizioni