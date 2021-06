La definizione e la soluzione di: Operazione compiuta da velivoli per ostacolare l'avanzata del nemico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : Interdizione Aerea

Curiosità/Significato su: Operazione compiuta da velivoli per ostacolare l avanzata del nemico Sbarco in Sicilia ( Operazione Husky) Germania nazista. Dopo la caduta di Pantelleria (Operazione Corkscrew), fu la prima grande Operazione delle truppe alleate sul suolo italiano durante la 145 ' (18 534 parole) - 12:03, 15 giu 2021

Altre definizioni con operazione; compiuta; velivoli; ostacolare; avanzata; nemico; L'Operazione dello sbarco in Normandia ing; L'operazione con cui s'inserisce un ripieno; L'operazione con il quoziente; Operazione che rende la carta liscia e lucida; L’incompiuta di Michelangelo; Costruzione di velivoli in miniatura; Avanzata impetuosa di truppe; Lo è l'età più avanzata; Bloccati nell'avanzata; Da tenera diventa avanzata; L'arci nemico di Sherlock nell'omonima serie TV; Li fa saltare il nemico in fuga; Cedere alla spinta del nemico che avanza; Il Pietro nemico di Topolino; Ultime Definizioni