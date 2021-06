La definizione e la soluzione di: Ogni forma di ricchezza.. come il denaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : Capitale Mobiliare

Curiosità/Significato su: Ogni forma di ricchezza.. come il denaro Teoria marxiana del valore ( Teoria del valore di Marx) visto come composto di due mutamenti di forma: la trasformazione della merce in denaro (Merce - denaro o M - D), la trasformazione del denaro in merce 45 ' (6 346 parole) - 09:59, 13 mar 2021

